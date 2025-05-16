Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan tır yandı
Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır yanarak kullanılamaz hale geldi.
Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır yanarak kullanılamaz hale geldi.
İsmail A. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Cizre-Nusaybin kara yolunun İdil'e bağlı Çığır köyü mevkisinde bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Yangını fark eden sürücü, aracı şarampole çekti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
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