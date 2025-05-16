Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan tır yandı

Yangını fark eden sürücü, aracı şarampole çekti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İsmail A. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Cizre-Nusaybin kara yolunun İdil'e bağlı Çığır köyü mevkisinde bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

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