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        Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan tır yandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 16:52 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:52
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        Şırnak'ta seyir halindeyken alev alan tır yandı
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

        İsmail A. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Cizre-Nusaybin kara yolunun İdil'e bağlı Çığır köyü mevkisinde bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

        Yangını fark eden sürücü, aracı şarampole çekti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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