Şırnak'ta eli demir korkuluğa saplanan çocuk kurtarıldı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde eli demir korkuluğa saplanan çocuk kurtarıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde eli demir korkuluğa saplanan çocuk kurtarıldı.
Şah Mahallesi Veteriner Caddesi'nde oynayan 8 yaşındaki H.P'nin sağ eli demir korkuluğa saplandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, korkuluk demirini kesti.
H.P. elindeki demir parçasının çıkarılması için Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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