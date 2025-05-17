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        Şırnak'ta eli demir korkuluğa saplanan çocuk kurtarıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde eli demir korkuluğa saplanan çocuk kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 18:39 Güncelleme: 17.05.2025 - 18:39
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        Şırnak'ta eli demir korkuluğa saplanan çocuk kurtarıldı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde eli demir korkuluğa saplanan çocuk kurtarıldı.

        Şah Mahallesi Veteriner Caddesi'nde oynayan 8 yaşındaki H.P'nin sağ eli demir korkuluğa saplandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, korkuluk demirini kesti.

        H.P. elindeki demir parçasının çıkarılması için Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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