TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şırnak'ta valiliği ve belediyeyi ziyaret etti

Ziyaretlerde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile milletvekilleri yer aldı.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka tarafından belediye binasına gelişinde karşılanan Kurtulmuş, daha sonra Yarka'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kurtulmuş daha sonra Şırnak Belediyesini ziyaret etti.

Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Şırnak'ta, valiliği ziyaret etti.

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