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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şırnak'ta valiliği ve belediyeyi ziyaret etti

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta valiliğe ve belediyeye ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 17:01 Güncelleme: 19.05.2025 - 17:01
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şırnak'ta valiliği ve belediyeyi ziyaret etti
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta valiliğe ve belediyeye ziyarette bulundu.

        Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Şırnak'ta, valiliği ziyaret etti.

        Polis tören mangasını selamlayan ve Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, Vali Birol Ekici'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kurtulmuş daha sonra Şırnak Belediyesini ziyaret etti.

        Belediye Başkanı Mehmet Yarka tarafından belediye binasına gelişinde karşılanan Kurtulmuş, daha sonra Yarka'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Ziyaretlerde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile milletvekilleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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