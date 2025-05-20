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        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı nisan ayında 34 bin 539 yolcuya hizmet verdi

        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı nisan ayında 34 bin 539 yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 16:39 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:39
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        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı nisan ayında 34 bin 539 yolcuya hizmet verdi
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        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı nisan ayında 34 bin 539 yolcuya hizmet verdi.

        Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini paylaştı.

        Buna göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 34 bin 539 oldu.

        İniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 430'a ulaşırken, taşınan yük (Kargo, posta, bagaj trafiği) ise nisan ayında 3 bin 619 ton oldu.

        Havalimanının bu yılın ilk 4 ayında yolcu trafiği 125 bin 580, uçak trafiği 2 bin 168, yük trafiği ise bin 250 ton olarak gerçekleşti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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