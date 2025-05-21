Şırnak'ta düzenlenen 4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'na, çeyrek final karşılaşmalarıyla devam edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonunda, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin katkılarıyla üniversite yerleşkesindeki 2 kapalı, 4 açık kortta gerçekleştirilen turnuvada Fas, Gürcistan, Hollanda, Macaristan, Ukrayna, Bulgaristan, Rusya ve Türkiye'den 47 sporcu mücadele ediyor.

Turnuvada ilk iki turu geçen sporcular, "Cudi", "Gabar", "Faraşin", Kato", "Botan" ve "Sefine" isimlerinin verildiği kortlarda bugün çeyrek final mücadelesine çıktı.

"Gülen yüzler" temasıyla gerçekleştirilen turnuva için Ankara'dan gelen sporculardan 14 yaşındaki Can Taşkıran, AA muhabirine, yarı finale çıktığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Finale yükselmeyi hedeflediğini anlatan Taşkıran, "Turnuvada genellikle iyi oynadığımı düşünüyorum. Bu performansımı yarın da sürdürmeyi hedefliyorum. Turnuvaya çok iyi hazırlandım. Bu konuda antrenörüm ve ailemin bana çok desteği oldu. İyi bir turnuva oluyor, emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.