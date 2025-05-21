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        4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası

        Şırnak'ta düzenlenen 4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'na, çeyrek final karşılaşmalarıyla devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:44 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:02
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        4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası
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        Şırnak'ta düzenlenen 4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'na, çeyrek final karşılaşmalarıyla devam edildi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonunda, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin katkılarıyla üniversite yerleşkesindeki 2 kapalı, 4 açık kortta gerçekleştirilen turnuvada Fas, Gürcistan, Hollanda, Macaristan, Ukrayna, Bulgaristan, Rusya ve Türkiye'den 47 sporcu mücadele ediyor.

        Turnuvada ilk iki turu geçen sporcular, "Cudi", "Gabar", "Faraşin", Kato", "Botan" ve "Sefine" isimlerinin verildiği kortlarda bugün çeyrek final mücadelesine çıktı.

        "Gülen yüzler" temasıyla gerçekleştirilen turnuva için Ankara'dan gelen sporculardan 14 yaşındaki Can Taşkıran, AA muhabirine, yarı finale çıktığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Finale yükselmeyi hedeflediğini anlatan Taşkıran, "Turnuvada genellikle iyi oynadığımı düşünüyorum. Bu performansımı yarın da sürdürmeyi hedefliyorum. Turnuvaya çok iyi hazırlandım. Bu konuda antrenörüm ve ailemin bana çok desteği oldu. İyi bir turnuva oluyor, emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

        Baba Bülent Taşkıran da 18 Mayıs Pazar günü geldikleri kentte çok iyi vakit geçirdiklerini ve müsabakaların da başarılı geçtiğini anlattı.

        Oğlunun şampiyon olmasını dileyen Taşkıran, "Turnuvayı düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İlk geldiğimiz günden beri ilgi ve alakaları bizi mutlu etti. İyi bir turnuva olduğunu düşünüyorum. Zevkli ve çekişmeli müsabakalar seyrediyoruz." diye konuştu.

        İstanbul’dan gelen Yalın Akman (15) ise yarı finale çıkmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        Akman, "Turnuvaya iyi hazırlandım. Bir hafta önce antrenmanda dizimde bir problem oluştu ve bu müsabakalarda beni zorladı. Buna rağmen maçımı aldım çok mutluyum. Babam da kortun kenarından destek verdi, onu mahcup etmedim. Yarın maçı kazanıp finale çıkmayı çok istiyorum sonrasında şampiyon olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

        Turnuvada yarın yarı final müsabakaları yapılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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