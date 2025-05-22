Cizre'de "Geleceğin Dahileri Proje Yarışması" düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, "Geleceğin Dahileri Proje Yarışması" gerçekleştirildi.

Cizre Özel Bilim Teknik Koleji tarafından Orhan Doğan Caddesi Sanat Sokağı'nda düzenlenen ve 2 gün sürecek olan yarışmada, lise ve ortaokul öğrencileri projelerini sergiledi.

Yarışma öncesinde konuşan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, öğrencilerin bir yıldır emek verdiği ürünleri görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Baycar, şunları kaydetti:

"Bölgede ve ülke genelinde adımızı yüksek sesle duyurup farkımızı gösterdik. İnşallah güzel sonuçlar, rekorlar, madalyalar elde edeceğiz. Çünkü öğrencilerimizin okullarda ve laboratuvarlarda ürettikleri ürün ve projeler ekonomimiz, sanayimiz ve ülkemizin kalkınması için çok önemli."

Kaymakam Baycar, AK Parti İl Başkanı Halil İbrahim Erkan, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktuğ ve davetliler sergiyi gezerek, projeler hakkında bilgi aldı.