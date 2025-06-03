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        Şırnak'ta taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 20:00 Güncelleme: 03.06.2025 - 20:00
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        Şırnak'ta taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kale Mahallesi Orhan Doğan Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

        Kavgada 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları biber gazı kullanarak dağıttı.

        Yaralılar, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İki grubun bazı fertleri kavgayı hastane önünde de sürdürdü. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek ayırdı.

        Bu arada hastanenin camları kavga esnasında zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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