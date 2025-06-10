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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi hakkında işlem yapıldı

        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 12:22 Güncelleme: 10.06.2025 - 12:22
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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi hakkında işlem yapıldı
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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 31 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, yakalanan 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 3 bin 425 paket sigara, 1500 litre motorin ve çok sayıda elektronik malzeme ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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