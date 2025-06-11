Şırnak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şırnak-Cizre kara yolunda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli yakınlarında kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik yamaçtan şarampole devrildi.

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