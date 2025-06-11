Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

        Şırnak'ta tırın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 19:26 Güncelleme: 11.06.2025 - 19:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ta tırın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Şırnak-Cizre kara yolunda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli yakınlarında kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik yamaçtan şarampole devrildi.

        Kaza nedeniyle tırın kabini ve dorsesi birbirinden ayrıldı, sürücü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan tır sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şuayb Ordu serbest kalacak
        Şuayb Ordu serbest kalacak
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        Medinskiy: Rusya ile uzun süre savaşmak imkansız
        Medinskiy: Rusya ile uzun süre savaşmak imkansız
        Taşlı saldırıda 5 tutuklama
        Taşlı saldırıda 5 tutuklama
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Bahar Aksu cinayeti davası ertelendi
        Kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş aldı
        Kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş aldı
        Leroy Sane İstanbul'a gelecek!
        Leroy Sane İstanbul'a gelecek!
        11 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        11 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Bitki çayları karaciğerini bitirdi
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Altın Euro'yu geride bıraktı
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Milli futbolcu baba olacak
        Milli futbolcu baba olacak

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta yıldırım isabet eden 99 küçükbaş öldü
        Şırnak'ta yıldırım isabet eden 99 küçükbaş öldü
        Şırnak'ta yıldırım isabet eden 95 küçükbaş hayvan telef oldu
        Şırnak'ta yıldırım isabet eden 95 küçükbaş hayvan telef oldu
        Şırnak'ta kayalıklardan düşen işçi ağır yaralandı
        Şırnak'ta kayalıklardan düşen işçi ağır yaralandı
        Gabar Dağı'nda düşüp yaralandı, askeri helikopterle alındı
        Gabar Dağı'nda düşüp yaralandı, askeri helikopterle alındı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Hayvanlarını yaylalara götüren göçerlere mobil hizmet
        Hayvanlarını yaylalara götüren göçerlere mobil hizmet