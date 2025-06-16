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        Şırnak'ta elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Şırnak'ta elektrik akıma kapılan 16 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 13:29 Güncelleme: 16.06.2025 - 13:29
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        Şırnak'ta elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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        Şırnak'ta elektrik akıma kapılan 16 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Yeniaslanbaşar köyündeki evlerinin damında halı yıkayan Elif U. (16) elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Uçar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Çocuğun cenazesi, hastanenin morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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