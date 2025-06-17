Şırnak'ta çıkan kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Başköy köyünde, gece çocuklar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, ailelerin de dahil olduğu taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.
Kavgada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. A.Y'nin cenazesi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Güvenlik güçlerince köyde geniş güvenlik önlemi alındı. Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.
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