Şırnak'ta çıkan kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. A.Y'nin cenazesi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Başköy köyünde, gece çocuklar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, ailelerin de dahil olduğu taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.

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