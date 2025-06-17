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        Şırnak'ta çıkan kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 11:44 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:44
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        Şırnak'ta çıkan kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Başköy köyünde, gece çocuklar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, ailelerin de dahil olduğu taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.

        Kavgada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. A.Y'nin cenazesi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Güvenlik güçlerince köyde geniş güvenlik önlemi alındı. Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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