Beşiktaş ile Şırnak Petrol Spor'un 16 yaş altı takımları, dostluk maçı yaptı.

Şırnak Valiliği ve Beşiktaş Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Beşiktaş'ta bir dönem forma giyen Kadir Akbulut, Ulvi Güveneroğlu, Süleyman Oktay, Halim Okta ve Ömer Gülen ile siyah-beyazlı ekibin eski teknik direktörü Önder Karaveli'nin katılımıyla Gençlik Merkezi bahçesinde "Gençlerle Söyleşi" programı düzenlendi.

Daha sonra Şırnak Şehir Stadyumu'nda Beşiktaş ve Şırnak Petrol Spor'un U16 takımları dostluk maçına çıktı.

Renkli görüntülere sahne olan karşılaşma da taraftarlar her iki takım lehine tezahüratta bulundu.

Maçın sonunda Beşiktaş U16 takımı sahadan 2-1 galip ayrıldı.

- "Bugün çok güzel bir maç oldu"

Maçın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Birol Ekici, "Terörsüz Türkiye Projesi" kapsamında ülkenin 4 büyük takımını Şırnak'a davet ettiklerini, bu davete ilk Beşiktaş Kulübünün cevap verdiğini söyledi.

Sahada birlik, beraberlik ve kardeşlik maçı olduğunu ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

"Genç nüfusu çok yüksek olan bir şehiriz. Vatandaşlarımızın yüzde 20,6'sı, yani her beş kişiden biri genç nüfustan oluşuyor. Gençlerimizin ülkemizin diğer yerlerindeki gençlerin sahip olduğu tüm imkan ve güzellikleri onlar da yaşasın diye bugün Beşiktaş, Şırnak'a geldi. Biz de gençlerimizi en kısa sürede Beşiktaş Kulübüne göndereceğiz, gençlerimizi misafir edecekler. Bunun için de şimdiden teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel bir maç oldu, örnek bir maç yaşadık, bu etkinliklerin devamını hassaten arzu ediyorum."

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da Şırnak'ın genç nüfusuyla güzelleşen ve gelişen bir kent olduğunu, sporun birleştirici gücünü sahada hissettiklerini vurgulayarak, "Ben bu birlikteliğin ülke geneline yayılmasının temenni ediyorum. Diğer takımlarında Şırnak'ı örnek alarak, bölgelerinde, illerinde bu tür müsabakalarla bir araya gelmelerini temenni ediyorum." dedi.