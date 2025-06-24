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        Beşiktaş ve Şırnak Petrol Spor'un U16 takımları dostluk maçına çıktı

        Beşiktaş ile Şırnak Petrol Spor'un 16 yaş altı takımları, dostluk maçı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 23:43 Güncelleme: 24.06.2025 - 23:57
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        Beşiktaş ve Şırnak Petrol Spor'un U16 takımları dostluk maçına çıktı
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        Beşiktaş ile Şırnak Petrol Spor'un 16 yaş altı takımları, dostluk maçı yaptı.

        Şırnak Valiliği ve Beşiktaş Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Beşiktaş'ta bir dönem forma giyen Kadir Akbulut, Ulvi Güveneroğlu, Süleyman Oktay, Halim Okta ve Ömer Gülen ile siyah-beyazlı ekibin eski teknik direktörü Önder Karaveli'nin katılımıyla Gençlik Merkezi bahçesinde "Gençlerle Söyleşi" programı düzenlendi.

        Daha sonra Şırnak Şehir Stadyumu'nda Beşiktaş ve Şırnak Petrol Spor'un U16 takımları dostluk maçına çıktı.

        Renkli görüntülere sahne olan karşılaşma da taraftarlar her iki takım lehine tezahüratta bulundu.

        Maçın sonunda Beşiktaş U16 takımı sahadan 2-1 galip ayrıldı.

        - "Bugün çok güzel bir maç oldu"

        Maçın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Birol Ekici, "Terörsüz Türkiye Projesi" kapsamında ülkenin 4 büyük takımını Şırnak'a davet ettiklerini, bu davete ilk Beşiktaş Kulübünün cevap verdiğini söyledi.

        Sahada birlik, beraberlik ve kardeşlik maçı olduğunu ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

        "Genç nüfusu çok yüksek olan bir şehiriz. Vatandaşlarımızın yüzde 20,6'sı, yani her beş kişiden biri genç nüfustan oluşuyor. Gençlerimizin ülkemizin diğer yerlerindeki gençlerin sahip olduğu tüm imkan ve güzellikleri onlar da yaşasın diye bugün Beşiktaş, Şırnak'a geldi. Biz de gençlerimizi en kısa sürede Beşiktaş Kulübüne göndereceğiz, gençlerimizi misafir edecekler. Bunun için de şimdiden teşekkür ediyorum. Bugün çok güzel bir maç oldu, örnek bir maç yaşadık, bu etkinliklerin devamını hassaten arzu ediyorum."

        Belediye Başkanı Mehmet Yarka da Şırnak'ın genç nüfusuyla güzelleşen ve gelişen bir kent olduğunu, sporun birleştirici gücünü sahada hissettiklerini vurgulayarak, "Ben bu birlikteliğin ülke geneline yayılmasının temenni ediyorum. Diğer takımlarında Şırnak'ı örnek alarak, bölgelerinde, illerinde bu tür müsabakalarla bir araya gelmelerini temenni ediyorum." dedi.

        Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora ise yaklaşık 1700 kilometre yol kat ederek Şırnak'a Beşiktaş Kulübünün selamlarını getirdiklerini ifade etti.

        Şırnak'a geldikleri için çok mutlu olduklarını ve çok iyi karşılandıklarını ifade eden Fora, şöyle konuştu:

        "Hem bizim arkadaşlar hem Şırnaklı gençler, bu güzel topraklarda kardeşçe duyguları paylaştığımızı herkese gösterdik. Beşiktaş, Türkiye'nin her yerinde armasının peşinde giden, armasındaki ay yıldızın olduğu her yerde kardeşliği, barışı ve birlikteliği sağlamaya çalışan bir kulüp. Bugün de burada bu büyük ev sahipliği için Şırnak halkına, sayın Valime ve Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok centilmence bir maç oldu. Şırnak Petrol Spor'a da başarılar diliyorum, onları da İstanbul'da ağırlamayı bekliyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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