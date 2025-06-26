Silopi'de elektrik akımına kapılan kadın yaralandı
Silopi ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın hastanede tedavi altına alındı.
Silopi ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın hastanede tedavi altına alındı.
Yenişehir Mahallesi'nde ikamet eden F.Ö, dün klimaya su doldurduğu sırada elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, daha sonra Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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