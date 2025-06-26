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        Silopi'de elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan kadın hastanede öldü

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 14:25 Güncelleme: 26.06.2025 - 14:25
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        Silopi'de elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan kadın hastanede öldü
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Yenişehir Mahallesi'nde önceki gün klimaya su doldurduğu sırada akıma kapılarak ağır yaralanan Fatma Öngün (40), tedavi altına alındığı Cizre Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Öngün, 25 Haziran'da klimaya su doldurduğu sırada elektrik akımına kapılmış, Silopi Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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