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        Şırnak'ta "Bilim Kafe" etkinliğinde "Osmanlı Devleti'nde Gelir Dağılımı" anlatıldı

        Şırnak'ta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) işbirliğiyle "Osmanlı Devleti'nde Gelir Dağılımı" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 18:27 Güncelleme: 27.06.2025 - 18:37
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        Şırnak'ta "Bilim Kafe" etkinliğinde "Osmanlı Devleti'nde Gelir Dağılımı" anlatıldı
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        Şırnak'ta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) işbirliğiyle "Osmanlı Devleti'nde Gelir Dağılımı" programı düzenlendi.

        Şırnak Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Hüseyni, YÖK'ün ülke genelinde "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında organize edilen ve bir otelde düzenlenen programda katılımcılara, Osmanlı devletinde gelir dağılımını anlattı.

        Hüseyni, gazetecilere, "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında akademisyenlerin halkla buluştuğunu söyledi.

        Bu etkinlikte gelir dağılımı ve ülke ekonomisinin önemine değindiklerini ifade eden Hüseyni, şunları kaydetti:

        "Bu programın farklı ve güzel olduğunu söyleyebilirim. Sürekli sınıfta ders anlatmak ya da herhangi bir bilimsel toplantıda, sempozyumda, panelde konuşmacı olmanın verdiği bir haz var ama diğer tarafta toplumda insanlara oturup bir sohbet ortamında bilim konuşmanın çok önemli bir husus olduğunu söyleyebilirim. Aslında bilimin temellerinin de böyle atıldığını söyleyebiliriz çünkü bilim, felsefe 18. ve 19. asırda kahvelerde konuşma kültürüyle yapılmıştır. Yani insanlar kahvede oturarak bilimi tartışmışlardır, felsefe yapmışlardır. Bu anlamda bu etkinliğin onu anımsattığını, güzel bir konsept oluşturduğunu söyleyebilirim."

        Etkinliğe katılan Leyla Ediş de bilimin toplumlar arasında aktarılan, uzun, süreli, sürdürülebilir ve değişime her zaman açık olan bir kavram olduğunu belirtti.

        Ediş,"Bilim kendiliğinden toplumlara akmaz bunlar işte akademiler, üniversiteler ya da bunu topluma ileten politik vizyonlardır. Bizi bilimle buluşturan, bilimin toplumla buluşturmasına kıymetini çok değerli akademisyenlerden dinlemek çok verimli oldu, hem de bizi mutlu etti." dedi.

        Etkinliğe akademisyenler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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