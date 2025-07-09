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        Şırnak'ta rahatsızlanan down sendromlu bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        Şırnak'ta rahatsızlanan down sendromlu bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 19:49 Güncelleme: 09.07.2025 - 19:49
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        Şırnak'ta rahatsızlanan down sendromlu bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
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        Şırnak'ta rahatsızlanan down sendromlu bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Şırnak Devlet Hastanesi'nde takip ve tedavisi süren 9 aylık down sendromlu bebek A.S'nin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

        Talep üzerine Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak gönderildi.

        Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülen bebek, alındığı ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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