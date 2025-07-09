Şırnak'ta rahatsızlanan down sendromlu bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
Şırnak'ta rahatsızlanan down sendromlu bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Şırnak'ta rahatsızlanan down sendromlu bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Şırnak Devlet Hastanesi'nde takip ve tedavisi süren 9 aylık down sendromlu bebek A.S'nin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.
Talep üzerine Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak gönderildi.
Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülen bebek, alındığı ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
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