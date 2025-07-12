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        Şırnak'ta bir bulvara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adı verildi

        Şırnak'ta bir bulvara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 21:51 Güncelleme: 12.07.2025 - 21:51
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        Şırnak'ta bir bulvara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adı verildi
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        Şırnak'ta bir bulvara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismi verildi.

        Şırnak Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Temmuz ayı meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda bazı cadde ve parkların isimlerinde değişiklik yapıldığı belirtildi.

        Kentte yapımı tamamlanan millet bahçesinin isminin "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi" olmasına karar verildiği ifade edilen paylaşımda, daha önce gemi kavşağından başlayarak, Şırnak Üniversitesi'ne kadar uzanan güzergahın da "Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı" olarak adlandırıldığı anımsatıldı.

        Son meclis toplantısında alınan yeni kararla, bu güzergahın kapsamının genişletildiği, gemi kavşağından başlayarak imar sınırının sona erdiği Orman İşletme Müdürlüğü'ne kadar olan yolun tamamının Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı olarak yeniden düzenlendiği ifade edilen paylaşımda, gemi kavşağından başlayarak daha önce Hakkari Bulvarı olarak adlandırılan yolun da İl Özel İdaresi İşletme Atölyesi'ne kadar olan kısmının "Devlet Bahçeli Bulvarı" ismiyle yeniden adlandırıldığı kaydedildi.

        Paylaşımda, Bahçelievler Mahallesi'nde Şehri Nuh Oteli'nin bulunduğu mevkide yer alan Yaşam Parkı'nın isminin alınan karar doğrultusunda "Turgut Özal Yaşam Parkı" olarak değiştirildiği bildirildi.

        Kararın, Valilikçe onaylanmasının ardından yeni tabelaların asılacağı öğrenildi.

        - Şırnak MHP İl Başkanlığından "teşekkür" mesajı

        MHP Şırnak İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şırnak Belediyesi meclisinin Temmuz ayı oturumunda alınan kararla Hakkari Bulvarı'nın isminin "Devlet Bahçeli Bulvarı" olarak değiştirildiği belirtildi.

        Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        " 'Önce ülkem ve milletim' diyerek ömrünü Türk milletine adamış, milli duruşun ve devlet aklının sembolü olan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin adının kadim şehrimizde yaşatılacak olması bizler için büyük bir onur ve gururdur. Bu anlamlı karara vesile olan başta Şırnak Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yarka olmak üzere, tüm belediye meclis üyelerine gönülden teşekkür ediyoruz. Liderimizin adıyla buluşan bu bulvar, birlik ve dirliğimizin yolunu aydınlatmaya devam edecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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