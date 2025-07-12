Şırnak'ta bir bulvara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adı verildi

Şırnak'ta bir bulvara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismi verildi.

Şırnak Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Temmuz ayı meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda bazı cadde ve parkların isimlerinde değişiklik yapıldığı belirtildi.

Kentte yapımı tamamlanan millet bahçesinin isminin "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi" olmasına karar verildiği ifade edilen paylaşımda, daha önce gemi kavşağından başlayarak, Şırnak Üniversitesi'ne kadar uzanan güzergahın da "Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı" olarak adlandırıldığı anımsatıldı.

Son meclis toplantısında alınan yeni kararla, bu güzergahın kapsamının genişletildiği, gemi kavşağından başlayarak imar sınırının sona erdiği Orman İşletme Müdürlüğü'ne kadar olan yolun tamamının Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı olarak yeniden düzenlendiği ifade edilen paylaşımda, gemi kavşağından başlayarak daha önce Hakkari Bulvarı olarak adlandırılan yolun da İl Özel İdaresi İşletme Atölyesi'ne kadar olan kısmının "Devlet Bahçeli Bulvarı" ismiyle yeniden adlandırıldığı kaydedildi.