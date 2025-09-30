Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 98 şüpheliye işlem yapıldı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 98 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 22-28 Eylül'de asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 21 bin 696 paket sigara, 188 sigara likiti, 3 tüfek, 17 şarjör, 1050 fişek, 37 kilogram çay, 58 cep telefonu, 160 cep telefonu aksesuarı, 1094 hırdavat malzemesi, 89 tekstil malzemesi, 268 elektronik eşya, 374 kozmetik malzemesi, 244 muhtelif malzeme, 42 kilo 300 gram kenevir ve 50 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda 98 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.