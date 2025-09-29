Habertürk
        Şırnak'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

        Şırnak'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

        ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Mehmet Bozan hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

        Giriş: 29.09.2025 - 19:06 Güncelleme: 29.09.2025 - 19:10
        Şırnak'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
        ŞIRNAK’ın Uludere ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Mehmet Bozan hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Uludere ilçesine bağlı İnceler köyü yakınlarında meydana geldi. Beytüşşebap ilçesinden Şırnak’a seyir halinde olan 02 ADH 599 plakalı otomobil, sürücüsü Mehmet Bozan’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Mehmet Bozan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yanında bulunan yaralı E.G. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

