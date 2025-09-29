Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta devrilen traktör römorkunun altına kalan kişi öldü

        Şırnak'ın İdil ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu römorkun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 16:31 Güncelleme: 29.09.2025 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta devrilen traktör römorkunun altına kalan kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın İdil ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu römorkun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        İlçenin Açma köyü mevkisinde A.S. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Traktörün römorkunda bulunan Reyhan M, römorkun altında kalarak ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri römorkun altında kalan kadını çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Reyhan M'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Reyhan M'nin cenazesi otopsi için İdil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!
        Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, evi yanan aileyi ziyaret etti
        Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, evi yanan aileyi ziyaret etti
        Şırnak'ta traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
        Şırnak'ta traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
        Vali Ekici'den Mersin'de 3 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin taziye me...
        Vali Ekici'den Mersin'de 3 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin taziye me...
        Şırnak'ta kırsaldaki yaklaşık 4 bin 500 çocuk açık havada sinema ile buluşt...
        Şırnak'ta kırsaldaki yaklaşık 4 bin 500 çocuk açık havada sinema ile buluşt...
        Şırnak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
        TEMA Vakfı'ndan Cizre'deki okula ziyaret
        TEMA Vakfı'ndan Cizre'deki okula ziyaret