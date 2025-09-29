Şırnak'ta devrilen traktör römorkunun altına kalan kişi öldü
Şırnak'ın İdil ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu römorkun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Açma köyü mevkisinde A.S. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Traktörün römorkunda bulunan Reyhan M, römorkun altında kalarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri römorkun altında kalan kadını çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Reyhan M'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Reyhan M'nin cenazesi otopsi için İdil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
