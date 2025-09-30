Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 09:32 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:32
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 22 kilo 737 gram esrar, 199 gram skunk, 9,29 gram metamfetamin, 0,43 gram eroin, gümrük kaçağı 135 bin 600 paket sigara, 3 bin 430 puro, 110 cep telefonu, sahte evrak, 60 kol saati ve 134 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

