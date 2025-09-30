Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 22 kilo 737 gram esrar, 199 gram skunk, 9,29 gram metamfetamin, 0,43 gram eroin, gümrük kaçağı 135 bin 600 paket sigara, 3 bin 430 puro, 110 cep telefonu, sahte evrak, 60 kol saati ve 134 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.