Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 75 şüpheliye işlem yapıldı

        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 75 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 15:26 Güncelleme: 06.10.2025 - 16:19
        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 75 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 29 Eylül-5 Ekim'de asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 19 bin 520 paket sigara, 111 elektronik sigara likiti, 25 kilogram nargile tütünü, 170 puro, 825 gram pipo tütünü, 40 kilogram çay, 79 cep telefonu, 88 cep telefonu aksesuarı, 6 kaynak makinesi, 2 bin 477 hırdavat malzemesi, 191 tekstil malzemesi, 322 ofis malzemesi, 45 elektronik eşya, 1938 oyuncak, 222 kozmetik malzemesi ve 367 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda 75 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

