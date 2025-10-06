Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 46 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ​​​​​​​ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 23,81 gram esrar, 4,67 gram metamfetamin, 0,41 gram eroin, bong aparatı, gümrük kaçağı 9 bin 500 paket sigara, 15 paket elektronik sigara tütünü, 9 cep telefonu, 545 gözlük, 3 bin 927 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 46 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.