        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 46 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 15:52 Güncelleme: 06.10.2025 - 16:20
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 46 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ​​​​​​​ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 23,81 gram esrar, 4,67 gram metamfetamin, 0,41 gram eroin, bong aparatı, gümrük kaçağı 9 bin 500 paket sigara, 15 paket elektronik sigara tütünü, 9 cep telefonu, 545 gözlük, 3 bin 927 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 46 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

