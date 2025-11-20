Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan ikinci umre seferi yapıldı

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda ikinci umre seferi gerçekleştirildi.

Havalimanında düzenlenen uğurlama programına, Vali Birol Ekici, İdil Kaymakamı ve Havalimanı Mülki İdare Amiri Anıl Adıgüzel ile İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak katıldı.

Vali Ekici, programda yaptığı konuşmada, Şırnak'ın gelişen bir şehir olduğunu söyledi.

Havalimanından verdikleri hizmetle insanların hayatını kolaylaştırdıklarını belirten Ekici, şöyle konuştu:

"İki gün önce de Medine'ye ilk uçağımızı gönderdik. Bugün de ikinci uçağı göndermenin heyecanın yaşıyoruz. Buradan doğrudan iki-üç saatte kutsal topraklarda olacaklar. Bu da bize büyük bir mutluluk veriyor."

Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek de iki gün önce 194 kişiyi umreye yolculadıklarını anımsatarak, bugün de 220 yolcuyu Suudi Arabistan'ın Medine şehrine uğurladıklarını ifade etti.

Benek, "Bu yurt dışı uçuşlar hem şehrimize büyük katkılar sağlayacak hem de yolcularımıza büyük kolaylıklar getirecektir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.