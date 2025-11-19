Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan 4 kuş tedavi altına alındı

        Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan 2 farklı türden 4 kuş, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 17:46 Güncelleme: 19.11.2025 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan 4 kuş tedavi altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ta yaralı ve bitkin bulunan 2 farklı türden 4 kuş, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

        Şırnak merkez ve Uludere ilçesi kırsalında farklı tarihlerde yaralı ve bitkin halde puhu ve kerkenez bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü ile güvenlik güçlerine bildirdi.

        DKMP ekiplerince teslim alınan kuşlar, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne götürüldü.

        Kuşlar, buradaki tedavilerinin ardından doğaya salınacak.​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Şırnak'ta 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Göçerlerin yaylalardan kışlaklara yolculuğu sürüyor
        Göçerlerin yaylalardan kışlaklara yolculuğu sürüyor
        Şırnak'ta gece kar mesaisi devam ediyor
        Şırnak'ta gece kar mesaisi devam ediyor
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Şırnak'ta AK Parti İletişim Merkezi...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Şırnak'ta AK Parti İletişim Merkezi...
        Şırnak'ta kardan 2 köy yolu kapandı
        Şırnak'ta kardan 2 köy yolu kapandı
        Cizre'de Gazze için düzenlenen hayır çarşısının geliri TDV hesabına aktarıl...
        Cizre'de Gazze için düzenlenen hayır çarşısının geliri TDV hesabına aktarıl...