        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Rojin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde konser verdi

        Ses sanatçısı Rojin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 22:47 Güncelleme: 21.11.2025 - 22:47
        Rojin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde konser verdi
        Ses sanatçısı Rojin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde konser verdi.

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü katkıları, Şırnak Valiliği himayesinde Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda "Cezeri'nin İzinde Kardeşlik Ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap Fuarı" programı kapsamında konser düzenlendi.

        Mir Parkı'ndaki konserde sanatçı Rojin sahne aldı ve sevenleri ile buluştu.

        Rojin, konser öncesinde kentte bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, düzenlenen kitap fuarının Cizre ilçesi için büyük bir kazanım olacağını ifade etti.

        Rojin, şunları kaydetti:

        "Kitap fuarı Cizre’nin kültürünü, değerlerini, güzelliklerini bize tekrar yaşatıyor. Cudi Dağı'nın gölgesinde Mem-u Zin efsanesinin, Melaye Cezeri’nin ve Nuh Gemisi'nin izinde sizlerle şarkılar paylaşmak, aynı duyguda buluşmak çok değerli."

        Şarkılarını Türkçe ve Kürtçe seslendiren sanatçıya, vatandaşlar da eşlik etti.

        Konsere katılanlar sanatçının seslendirdiği hareketli şarkılar eşliğinde halay da çekti.

        Konsere gelen vatandaşlardan Emre Yiğit, Şırnak'ın artık sosyal etkinliklerle anıldığını söyledi. Gündüz kitap fuarı, akşam da sanatçı Rojin'in konserine katıldıklarını ifade eden Yiğit, "Cizreli gençler için çok iyi bir ortam oluştu. Bize bu imkanları sağlayan Valiliğimize ve kaymakamlığımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

        Eylem Encü de Rojin'in konserinde çok eğlendiklerini belirterek, "İlçemizde güzel etkinliklerin yapıldığını görmek bizleri çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.​​​​​​​

