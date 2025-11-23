Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 17:03 Güncelleme: 23.11.2025 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şırnak'ın İdil ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Abdullah S'nin (22) kullandığı 50 AAR 467 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Serhan K. (31) idaresindeki 06 JK 104 plakalı hafif ticari araç, İdil-Cizre kara yolunun Sırtköy kavşağı mevkisinde çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, her iki sürücü ile araçlarda bulunan A.K. (28), H.F.A. (24), B.Ç. (27), U.A.Ç. (24) ve E.A.Ç. (34) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
        Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
        Şırnak'ta "Cezeri'nin İzinde Kardeşlik Ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap...
        Şırnak'ta "Cezeri'nin İzinde Kardeşlik Ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu...
        Şırnak'ta tır devrildi: 1 yaralı
        Şırnak'ta tır devrildi: 1 yaralı
        Şırnak'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
        Şırnak'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
        Şırnak'ta 2 milyonluk altın hırsızlığı aydınlatıldı: 2 gözaltı
        Şırnak'ta 2 milyonluk altın hırsızlığı aydınlatıldı: 2 gözaltı