Şırnak ve Elazığ'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı

Şırnak ve Elazığ'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla törenler düzenlendi.

Şırnak'ta, Şehr-i Nuh Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programa katılan Vali Birol Ekici, yaptığı konuşmada, ilk emri "oku" olan bir inancın mensupları olduklarını ve öğretmenliğin bir peygamberlik mesleği olduğunu söyledi.

Peygamberlerin de birer öğretmen olduğunu dile getiren Ekici, en kutsal sıfatların öğretmenlere verildiğini ifade etti.

Ekici, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye, ilimde, teknolojide, üretimde, sanayide söz sahibiyse bunu ortaya çıkaran öğretmenlerimizdir. Cumhuriyetin ilk yüzyılında ülkeyi bugün dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına öğretmenlerimiz sayesinde koyduk. Bugün milli eğitim camiası dev bir ordudur. 1 milyon 200 bin kişilik bir öğretmen sayımız var."

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu da kentte 160 bin öğrenci ve 8 bin 600 öğretmenin görev yaptığını belirterek, meslektaşlarının günü kutladı.

Konuşmaların ardından sinevizyon, tiyatro ve oratoryo gösterileri sunuldu, öğrenciler "öğretmenim" temalı şiir okudu. Programa, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, 23. Piyade Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral Murat Yeşilköy, kamu kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - Elazığ Elazığ Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda, şehit öğretmenler anıldı, şiirler okundu, müzik dinletisi sunuldu, emekli olan öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" takdim edildi. Törene katılan Vali Numan Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, çocukları ve gençleri şekillendiren, yol gösteren ve geleceğe hazırlayan tüm öğretmenleri sevgi ve hürmetle selamladığını belirtti. Dünyada bilim ve keşfin bu kadar çok hızlandığı başka bir asrın olmadığını ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu: