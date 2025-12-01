Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ın Uludere ilçesindeki sonbahar renkleri dronla görüntülendi

        Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde sonbahar renkleri hakim oldu.

        01.12.2025 - 16:12
        Yaz ve bahar aylarında yeşilin hakim olduğu, sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil ve turuncunun farklı tonlarına bürünen belde, doğaseverler için seyri güzel manzara oluşturuyor.

        Bölgedeki renk cümbüşü dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

