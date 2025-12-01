Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Cizre'de "Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar" programı düzenlendi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 13:02 Güncelleme: 01.12.2025 - 13:06
        Cizre'de "Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar" programı düzenlendi
        Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar" programı gerçekleştirildi.

        Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Cizre Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

        Peygamber Sevdalıları Vakfı Genel Başkanı Molla Beşir Şimşek, burada, "Musab Bin Umeyr" ve "Nesibe Hatun" sahabelerinin hayatını anlattı.

        Program yapılan duanın ardından sonlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

