Cizre'de "Yolumuzu Aydınlatan Yıldızlar" programı düzenlendi

Peygamber Sevdalıları Vakfı Genel Başkanı Molla Beşir Şimşek, burada, "Musab Bin Umeyr" ve "Nesibe Hatun" sahabelerinin hayatını anlattı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Cizre Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

