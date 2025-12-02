Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Cizre TSO Başkanı Yaldırım'dan Silopi Tekstil Kent'e ziyaret

        Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Silopi Tekstil Kent'e ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 17:17 Güncelleme: 02.12.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cizre TSO Başkanı Yaldırım'dan Silopi Tekstil Kent'e ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Silopi Tekstil Kent'e ziyarette bulundu.

        Yıldırım, yönetim kurulu üyesi Aydın Sansak ile Silopi Tekstil Kent'te faaliyet yürüten üretim tesislerini ziyaret etti.

        Tekstil kentte yapılan yatırımların bölge ekonomisi açısından önemli olduğunu belirten Yıldırım, tekstil sektörünün Şırnak ve çevresinde kalkınmanın önemli bir ayağı olduğunu vurguladı.

        Yıldırım, "Sanayi ve ticaretin gelişmesi için bu tür yatırımların desteklenmesi büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"

        Benzer Haberler

        Şampiyon boksör Nurselen Yalgatekin için Şırnak'ta coşkulu karşılama
        Şampiyon boksör Nurselen Yalgatekin için Şırnak'ta coşkulu karşılama
        Şırnak'ta sporculara çiçekli karşılama
        Şırnak'ta sporculara çiçekli karşılama
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Geleceğin sosyal hizmet gönüllüleri SHM'lerde buluştu
        Geleceğin sosyal hizmet gönüllüleri SHM'lerde buluştu
        Şırnaklı milli sporculara coşkulu karşılama
        Şırnaklı milli sporculara coşkulu karşılama
        Şırnak'ta jandarma 10 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirdi
        Şırnak'ta jandarma 10 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirdi