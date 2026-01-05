Şırnak'taki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımına göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan "Narko Alan" uygulamasında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramada 950 gram esrar ele geçirildi.

