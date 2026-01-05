Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 35 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, bir hafta içerisinde bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 949 gram esrar, 0,46 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 83 bin 200 paket sigara, 230 termos, mont, saç şekillendirici ve 38 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda, 35 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.