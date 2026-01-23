Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı maddi imkansızlıklar nedeniyle ligden çekilmenin eşiğinde

        EKREM PAYAN - Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, maddi imkansızlar nedeniyle SMS Grup Efeler Ligi'nden çekilmenin eşiğine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 11:20 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:20
        EKREM PAYAN - Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, maddi imkansızlar nedeniyle SMS Grup Efeler Ligi'nden çekilmenin eşiğine geldi.


        Yeşil-kırmızılı ekip, 2019 yılında yükseldiği ligde ilk 8 hedefiyle başarılı sezonlar çıkardı. Geçtiğimiz sezon 24 maçta 5 galibiyet, 19 mağlubiyet sonunda topladığı 17 puanla ligden düşmekten son iki haftada kurtulan takım, bu yıl da maddi sıkıntılarla boğuşuyor.

        Ekonomik zorluklar nedeniyle istediği kadro kurmakta zorlanan yeşil-kırmızılılar, 14 takımın yer aldığı Efeler Ligi'nde geride kalan 15 haftada aldığı yenilgilerle puansız olarak son sırada yer alıyor.

        Cizre temsilcisinde, 10 sporcu paralarını alamadıkları gerekçesiyle ligin 10'uncu haftasında oynanan Galatasaray HDI Sigorta maçına çıkmadı.

        15. hafta maçında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçının ardından 2 sporcunun daha takımdan ayrılmasıyla Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda kriz gittikçe derinleşti.


        25 Ocak Pazar günü deplasmanda oynanacak Fenerbahçe Medicana maçı öncesi yeterince sporcu olmadığı için antrenman dahi yapamayan takımın kalan birkaç oyuncusu ise günlerini tesislerde dinlenerek geçiriyor.




        - "Maalesef bu süreçte yalnız bırakıldık"

        Takım antrenörlerinden Behmen Cıvıldak, AA muhabirine, takımın ligden çekilme sürecinde, kulübün de kapanmanın eşiğinde olduğunu söyledi.

        Sezon başından beri bekledikleri sponsor, iş insanları ile belediyeden maddi, manevi desteği alamadıklarını ifade eden Cıvıldak, "Beş yıldır Efeler Liginde mücadeleyi en üst seviyede yapmaya çalıştık ama sanırım sonuna gelmiş bulunuyoruz." dedi.

        İlk 3 yıl takımın, ilk 8 hedefi ile mücadele ettiğini, kulübün geçen sezon başlayan maddi sıkıntıları nedeniyle güçlükle ligde kaldığını anımsatan Cıvıldak, şunları kaydetti:

        "Bu yıl tam anlamıyla çok daha fazla hissetik bu maddi manevi yokluğu. Verilen sözler vardı 'Siz takımı kurun arkanızdayız’ diyenleri arkamızda bugününe kadar göremez olduk. Kurduğumuz takımdaki oyuncular paralarını almadıkları için takımdan ayrıldı. Maalesef yalnız bırakıldık bu süreçte. Sezon başında iyi bir kadro kurduk. Ne yazık ki paralarını alamadıkları için 10 kişi takımdan ayrıldı. Takımı tamamlamak adına alt yapıdan birkaç takviye ile maçlarımıza çıktık. 'Burada düşmek de kalmak da var' dedik ve mücadelemizi sürdürdük. İsterdik ki mücadele edelim ve o mücadelenin sonunda düşsek de düşelim dedik. Bu arkadaşlarımız da 2 aydır sabrediyor. Şu ana kadar onlara da bir ödeme yapamadık. Ne maddi ne manevi destek veriyoruz. Git gide borçlarımız artıyor. O yüzden daha fazla mücadele edecek gücümüz, direncimiz kalmadı. Voleybol camiasından ve taraftarlarımızdan özür dileyerek buraya kadar diyoruz. Daha fazla arkadaşlarımızı da mağdur edemeyiz."




        - "Deplasmana gidecek bütçemiz bile yok"

        Kalan sporcuların başka takımlara transfer olmak istediklerini, bu ay sonuna kadar transfer döneminin sona ereceğini bildiren Cıvıldak, takımın ligden çekilmesi ve federasyona bildirmesi takdirde bunun olabileceğini belirtti.

        Takımın bu halde olmasını istemediklerini ama ellerinden de fazla bir şey gelmediğini anlatan Cıvıldak, "Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe maçımız var. Ne yazık ki deplasmana gidecek bütçemiz bile yok. O yüzden daha fazla direnemiyoruz ve arkamızda hiç kimse yok kaderimizle baş başa bırakıldık." diye konuştu.




        - Sporcular da takımın bu durumdan dolayı üzgün

        Ozan Ataseven de takım oyuncuları olarak kötü bir durumda olduklarını ve yeterince sporcu olmadığı için antrenman bile yapamadıklarını anlattı.

        Sezon başından beri çeşitli sözlerin verildiğini fakat hiçbirinin tutulmadığını belirten Ataseven, şunları aktardı:

        "Çok da söylenecek bir şey yok aslında. Kapanacak takım, öyle görünüyor. Keşke böyle olmasaydı gerçekten çok üzgünüz. 5-6 hafta önce 10 arkadaşımız takımdan ayrıldı. Biz de genç sporcular olarak inisiyatif alarak buraya geldik. Kulübün kapanması halinde biz başka takıma gidebiliyoruz ay sonunda transfer sezonu bitiyor. Bir bütçe verilse biz de devam etmek isteriz ama bunun da olacağı zor görünüyor."

        Oyunculardan Yılmaz Rohat Atik ise devre arası takıma büyük hayaller ve umutlarla katıldığını, takımı son 4 yılda Efeler Liginde iyi bir takım görüntüsünü verdiğini için tercih ettiğini belirtti.

        Takıma katıldıklarında maddi imkansızlıklar nedeniyle sporcular olarak etkilendiklerini anlatan Atik, "Takımın bu durumda olması gerçekten bizi üzüyor. Biz devam etmek istiyoruz ama durum ortada. Maddi manevi kulüp çok zor günler geçiriyor. Oyuncu sayımız az olduğu için antrenman yapamıyoruz. Fazla yapacağımız da bir şey yok maalesef." ifadelerini kullandı.



