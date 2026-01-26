Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 117 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 117 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 19-25 Ocak'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.



Operasyonlarda, 2 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu aparatı, 8 sentetik hap, 200 bin dolar, gümrük kaçağı 33 cep telefonu, 20 bin 627 paket sigara, 50 kilogram nargile tütünü, 4 bin 396 muhtelif hırdavat malzemesi, 4 bin 609 tekstil ürünü, 1970 kozmetik ve süs eşyası ile 2 bin 804 muhtelif malzeme ele geçirildi.



Operasyonlarda yakalanan 117 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

