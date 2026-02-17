Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nas, Uludere'de öğretmenlerle bir araya geldi
Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü İdris Nas, Uludere ilçesinde öğretmenlerle bir araya geldi.
Hilal Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunun konferans salonunda düzenlenen toplantıda ilçede görev yapan 195 öğretmen ile bir araya gelen Nas, eğitimde niteliği artırmak amacında olduklarını söyledi.
İlçedeki eğitim verilerini öğretmenlerle paylaşan Nas, okullarda yürütülen projeleri önemsediklerini belirtti.
Nas, öğrencilerin motivasyonun artırılması ve eğitim ortamlarının daha da güçlendirilmesine yönelik atılacak adımların takipçisi olacaklarını kaydetti.
Toplantıda daha sonra öğretmenlerin görüş ve talepleri dinlendi.
Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş da katıldı.
