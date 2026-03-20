        Şırnak Haberleri

        Şırnak ve Batman'da bayramlaşma töreni düzenlendi

        Şırnak ve Batman'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Giriş: 20.03.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Vali Birol Ekici, Şırnak Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen programda il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

        Burada konuşan Ekici, bayramların kardeşliğin ön plana çıktığı müstesna günler olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin çevresindeki Müslüman coğrafyasında ramazan ayında bile kan ve gözyaşı olduğunu ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

        "Bu, bayramımızı biraz buruk geçirmemize neden oluyor, mutluluğumuzu eksiltiyor. Ramazan ayı paylaşma ayıdır. Var olan ekmeğini kardeşinle paylaşmaktır. Devlet olarak her gün il genelinde ihtiyaç sahibi 12 bin aileye sıcak yemek veriyoruz. Eğer bu bayram da bizim erişemediğimiz, elinden tutamadığımız varsa Valilik ve belediye olarak lütfen bize bildirin. Devlet olarak onları kucaklamaya hazırız. Onların yanında olmak boynumuzun borcudur."

        Ekici, Şırnak'ın Türkiye'de model ve hızla kalkınan bir şehir olduğunu aktararak, "Şırnak'ın bereketli hilalin parlayan yıldızı olması için gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi güçlendirsin." ifadelerini kullandı.

        Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise bayramların dayanışma ve kaynaşma ayı olduğunu, belediye olarak çeşitli etkinliklerle bu dayanışma ayına katkıda bulunduklarını dile getirdi.

        Ramazan ayı boyunca 20 bin kişiyle iftarda buluştuklarını anlatan Yarka, "Bu mübarek ayda 3 bin yetim ve ihtiyaç sahibi kişiye giyim, 10 bin aileye koli ve 2 bin kart dağıttık. Öğrencilere yardımda bulunmanın yanı sıra 10 çocuklu ailelere 56 bin lira nakit desteği başlattık. Belediye olarak her zaman bu tür yardımları yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

        AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da vatandaşların bayramını kutladı.

        Programa, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş​​​​​​​, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Batman

        Batman Valiliğince, Ramazan Bayramı dolayısıyla Atatürk Parkı'nda bayramlaşma programı düzenlendi.

        Programa Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

        Vali Canalp, yaptığı konuşmada, Batman'da huzur içinde ramazan ayını tamamladıklarını söyledi.

        Canalp, "Necat Nasıroğlu Külliyesi, 29 mahalle, sivil toplum merkezleri ve ilçelerimizde vatandaşlarımızla iftar sofrasında bir araya geldik. 300 bini aşkın vatandaşımıza iftar verdik. Çocuklar ve yetişkinler için her akşam programlar düzenledik. Tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutlarım." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

