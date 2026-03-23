        Şırnak Haberleri

        Şırnak ve Mardin'de nevruz etkinliği düzenlendi

        Şırnak ve Mardin'de DEM Parti öncülüğünde nevruz etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 17:20 Güncelleme:
        Şırnak'ta etkinliğin düzenlendiği Bahçelievler Mahallesi'ndeki Yaşam Parkı'nda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

        Katılımcılar, polislerce üst araması yapıldıktan sonra alana alındı.

        Çeşitli sanatçıların sahne aldığı etkinlikte, katılımcılar Türkçe ve Kürtçe seslendirilen şarkılar eşliğinde halay çekti, nevruz ateşi yakıldı.

        Programda, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri çocuklara bayram şekeri, balon ve pamuk şeker dağıttı.

        Palyaçolar da çocukların yüzlerini boyadı.

        Etkinlikte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, nevruz kutlamasına katılanlara teşekkür etti.

        Hatimoğulları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, "Bizler bu nevruzu kutlarken yanı başımızda, İran'da bombalar, füzeler patlıyor. ABD, İsrail'in başlattığı savaş olanca hızıyla devam ediyor ve gittikçe derinleşiyor." dedi.

        "Bizler barış derken bir yandan Türkiye'nin iç barışını, bir yandan bölgenin barışını kastediyoruz." ifadesini kullanan Hatimoğulları, Orta Doğu'da bu gelişmeler yaşanırken "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemini vurguladı.

        Hatimoğulları, şöyle konuştu:

        "Bu yeni aşamada Kürt halkının siyasi, hukuki ve bütün demokratik haklarının tanınması için yasaların çıkarılması gerekiyor. Bu yasalar acilen çıkarılmalıdır. Şimdi barışı inşa etme zamanıdır ve bu anlamıyla iktidar ve devlet üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelidir. AİHM kararları hayata geçirilsin, sevgili Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Can Atalay derhal serbest kalsın istiyor kitleler. DEM Parti'nin bu süreçte ne talep ettiği son derece nettir."

        DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da Kürtçe bir konuşma yaptı.

        Etkinliğe, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Şırnak milletvekilleri Mehmet Zeki İrmez ve Nevroz Uysal Aslan, DEM Parti İl Başkanı Ramazan Uysal da katıldı.

        - Mardin

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde etkinliğin yapıldığı fuar alanında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

        Katılımcılar, polisler tarafından üst araması yapıldıktan sonra alana giriş yaptı.

        Çeşitli sanatçıların sahne aldığı etkinlikte, katılımcılar halay çekti, nevruz ateşi yakıldı.

        Programa, DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak da katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 1 kişi tutuklandı
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 1 kişi tutuklandı
        Şırnak Valiliği sağanaktan etkilenen Kasrik beldesi sakinlerine sıcak yemek...
        Şırnak Valiliği sağanaktan etkilenen Kasrik beldesi sakinlerine sıcak yemek...
        2. Ordu Komutanı Korgeneral Topaloğlu, Şırnak Valisi Ekici'yi ziyaret etti
        2. Ordu Komutanı Korgeneral Topaloğlu, Şırnak Valisi Ekici'yi ziyaret etti
        Şırnak'ta 3 buçuk milyonluk kaçak malzeme ele geçirildi
        Şırnak'ta 3 buçuk milyonluk kaçak malzeme ele geçirildi
        DEM Parti'li Hatimoğulları: 2026 nevruzu demokratik toplumu inşa etmenin ça...
        DEM Parti'li Hatimoğulları: 2026 nevruzu demokratik toplumu inşa etmenin ça...
        Şırnak'ta çığ düşme anı kameraya yansıdı
        Şırnak'ta çığ düşme anı kameraya yansıdı