Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 22 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 50 şüpheliden 22'si tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 23-29 Mart'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 28'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.