Şırnak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Şırnak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve ahırları su bastı.



Kentte etkili olan ve gece saatlerinde etkisini artıran yağış, Koçbeyi köyü ile Cizre ilçesinin Dirsekli Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi.



Köydeki ve mahalledeki derelerin taşması nedeniyle bazı ev, ahır ve ağılları su bastı.



İhbar üzerine bölgelere, AFAD, Karayolları, itfaiye, Devlet Su İşleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce Koçbeyi köyündeki evlerde su tahliyesi yapıldı. İş makineleri de köyde ve dere çevresinde biriken çamuru temizledi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD ekiplerince de köyde hasar tespit çalışması başlatıldı.



Dirsekli Mahallesi'ndeki evlerde de su tahliyesine yönelik çalışma yapıldı, biriken çamur temizlendi.



- Vali Ekici'den mahalle ve köye ziyaret



Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Birol Ekici, gece saatlerinde sağanaktan etkilenen mahalle ve köyde incelemelerde bulundu.



Ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Ekici, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Vali Ekici, devletin tüm imkanlarıyla sahada ve vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.​​​​​​​

