        Giriş: 30.03.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Şırnak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Şırnak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve ahırları su bastı.

        Kentte etkili olan ve gece saatlerinde etkisini artıran yağış, Koçbeyi köyü ile Cizre ilçesinin Dirsekli Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi.

        Köydeki ve mahalledeki derelerin taşması nedeniyle bazı ev, ahır ve ağılları su bastı.

        İhbar üzerine bölgelere, AFAD, Karayolları, itfaiye, Devlet Su İşleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce Koçbeyi köyündeki evlerde su tahliyesi yapıldı. İş makineleri de köyde ve dere çevresinde biriken çamuru temizledi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD ekiplerince de köyde hasar tespit çalışması başlatıldı.

        Dirsekli Mahallesi'ndeki evlerde de su tahliyesine yönelik çalışma yapıldı, biriken çamur temizlendi.

        - Vali Ekici'den mahalle ve köye ziyaret

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Birol Ekici, gece saatlerinde sağanaktan etkilenen mahalle ve köyde incelemelerde bulundu.

        Ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Ekici, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Vali Ekici, devletin tüm imkanlarıyla sahada ve vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        İzmir'de korkunç olay! Kayalıkların arasında bebek cesedi!
        İzmir'de korkunç olay! Kayalıkların arasında bebek cesedi!
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        Seda Sayan'dan tepki
        Seda Sayan'dan tepki
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        "Bodrum' beni bozdu"
        "Bodrum' beni bozdu"
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        Müziği sevenler de sevmeyenler de bunları bilmeli!
        Müziği sevenler de sevmeyenler de bunları bilmeli!
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta kamyonet devrildi: 1 yaralı
        Şırnak'ta kamyonet devrildi: 1 yaralı
        Şırnak'ta şiddetli yağış: Köy yolları göle döndü
        Şırnak'ta şiddetli yağış: Köy yolları göle döndü
        Cizre'de sağanak; evleri su bastı, mahsur kalanlar kurtarıldı
        Cizre'de sağanak; evleri su bastı, mahsur kalanlar kurtarıldı
        Şırnak'ta sağanak nedeniyle araçlarda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
        Şırnak'ta sağanak nedeniyle araçlarda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
        Cizre'de araçlarda mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
        Cizre'de araçlarda mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
        Şırnak Valiliğinden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı
        Şırnak Valiliğinden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı