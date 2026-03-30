        Şırnak'ta devrilen okul servisindeki 5 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde devrilen okul servisindeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 20:04 Güncelleme:
        Görümlü beldesinin Yolağzı mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs devrildi.

        Kazada, sürücü ile servisteki 4 lise öğrencisi yaralandı.


        Yaralılar sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaymakam Çağlar Partal, tedavileri süren yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

