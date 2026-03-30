Şırnak'ta devrilen okul servisindeki 5 kişi yaralandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde devrilen okul servisindeki 5 kişi yaralandı. Görümlü beldesinin Yolağzı mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs devrildi. Kazada, sürücü ile servisteki 4 lise öğrencisi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaymakam Çağlar Partal, tedavileri süren yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

