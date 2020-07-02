Hz. Nuh'un Gemisi'nin karaya oturduğuna inanılan Cudi Dağı'ndaki Sefine'de turizm hazırlığı

<br>Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)HAZRETİ Nuh ve beraberindekileri taşıyan geminin yeryüzüne oturduğu yer olarak rivayet edilen Şırnak'taki Cudi Dağı, güvenlik güçleri tarafından terörden temizlendi. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Nuh'un gemisinin ilk karaya oturduğu yer olduğuna inanılan 'Sefine' adlı bölgenin turizme kazandırılacağını söyledi.<br>Rivayete göre, Hz. Nuh'un gemisinin ilk karaya oturduğu ve 'Sefine' adı verilen yer, Şırnak'taki Cudi Dağı olarak biliniyor. Bu nedenle 2 bin 114 rakımlı Cudi Dağı, dinler tarihi ve özellikle de İslam dini açısından önemiyle dikkati çekiyor. Yüzyıllar boyunca temmuz ayının ilk haftasında ziyaret edilen Sefine bölgesine gidişler, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından yasaklandı. Terör örgütü PKK, ilk silahlı eylemini başlatmasının ardından Sefine bölgesini barınma alanı olarak kullandı. Son yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının kararlı mücadelesi ve kapsamlı terör operasyonlarıyla bölge teröristlerden temizlendi.<br>İç güvenlik operasyonları kapsamında Cudi Dağı'ndaki Sefine ve birçok bölgenin teröristlerden arındırılmasıyla, güvenlik güçlerinin görev yapması amacıyla güvenlik kuleleri kuruldu. Bölgede huzur ve güven ortamı oluşurken, yıllar sonra Sefine bölgesi ziyarete açılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir süre önce Cudi Dağı'nda piknik yapacaklarını belirtmişti.<br>SEFİNE BÖLGESİNDEKİ KULENİN IŞIKLARINI YAKARAK ŞIRNAK'I SELAMLADILAR<br>Son olarak, 25 Haziran günü Sefine bölgesinde kurulan güvenlik kulesinde görev yapan askerler, kulenin ışıklarını yakarak, Şırnak halkını selamladı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Sefine bölgesindeki görev yapan güvenlik güçlerini telefonla arayarak, tebriklerini illetti. Askerlere seslenen Vali Pehlivan, şunları söyledi:<br>"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde İçişleri Bakanı'mızın destekleriyle başlatmıştık bu çalışmayı. Şu anda neticelerini alıyoruz. Buradan o gururu hep beraber yaşadık. Yıllardan beri bu kutsal mekana gitmeyi arzulayan başta Şırnaklı hemşehrilerimiz olmak üzere bütün ziyaret etmek isteyen herkese hayırlı olsun. Orada bulunan bütün arkadaşlarımıza selamlarımızı, iyi dileklerimizi iletiyoruz. Allah hepinizi korusun. Allah yar yardımcınız olsun. Hayırlı nöbetler hayırlı vazifeler diliyorum. Işığı buradan görmek gerçekten ayrı bir mutluluk. Çünkü orası tarihi bir zirve noktası. Hem güvenlik açısından hem de Nuh´un gemisinin oturduğu yer olması hasebiyle inşallah bundan sonra hep o ışığı ile bugünü ve yarınları selamlayacak."<br>'CUDİ'NİN TURİZME AÇILMASI ÇOK KOLAY OLMADI'<br>Şırnak Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Yarka, başta Cudi Dağı ve özellikle de Sefine bölgesini turizme kazandırılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Başkan Yarka, Cudi Dağı'nın ziyarete açılmasıyla inanç turizmine önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, şunları söyledi:<br>"25 Haziran 2020 gecesi saat 22.00´de büyük bir ihtişam ile Cudi Dağı´ndaki ışıkları gördük. Rabbimize şükürler olsun. O ışıkların yanması, Şırnak halkı tarafından takdirle karşılandı. Yıllardan beri özlenen bir ışıktı, bir manzaraydı. Daha önce dedelerimiz, ninelerimiz Cudi Dağı'na yürüyerek giderlerdi. Temmuz ayının ilk haftası bir ziyaret gerçekleştirirlerdi. Rivayete göre Hz. Nuh´un mabedinin olduğu yeri 7 kere ziyaret eden hacca gitmiş kabul ediliyor. Bunun için bizde maneviyatı çok büyüktür. Şırnak günden güne değer kazanıyor. Sadece Cudi Dağı'nın inanç turizmi ile değil, kültür ve doğa turizmine açılacağının ibareleri var. Çünkü Cudi Dağı ile beraber bölgemiz, kültür turizmi alanlarında da gelişecek. Cudi Dağı'nın ziyarete açılması ile birlikte inanç turizmi ile turist akınına uğrayacak. Bölge halkının da yıllardan beri Cudi Dağı'nda Hz. Nuh´un gemisinin oturduğu Sefine bölgesine gitme özlemini de gidermiş olacağız. Şu anda gençlerimizin içleri de kıpır kıpır Cudi Dağı´na çıkmayı, özlem ve hasret ile bekliyorlar. Valimizin öncülüğünde çalışmalar hızla devam ediyor. Çok kısa bir süre içerisinde Cudi Dağı´na çıkılacak. Ve orada eksik olan ne varsa restore edilecek. Cudi'nin merkezi olan Sefine turizme açılacaktır. Bu çok kolay olmadı. Burada halkımızın desteği çok büyük. Güvenlik güçlerimiz kuleler, yollar yaparak, önlemler alarak yavaş yavaş oraya çıktı. Kolay olmadı ama oraya gidilecek. Vatandaşlarımızın yıllardan beri özlemini duyduğu bu görüntüyü kısa sürede gidereceğiz."<br>'ŞIRNAK VE İLÇELERİ ŞU ANDA BİR HUZUR GEMİSİ OLDU'<br>Terör örgütü PKK'nın varoluşundan beri Şırnak halkına zulmettiğini anlatan Başkan Yarka, teröristlerin çukur eylemlerinde kent merkezinin yüzde 65'inin tahrip olduğunu hatırlattı. Başkan Yarka, "Terör örgütünün yıllardan beri bölgeye verdiği zarar açıktır. Şırnak merkezinin yüzde 65´i yıkıldı. Cizre'de, Silopi'de çevremizde büyük tahribatlar oldu. Ama bunun en büyük zararını Şırnak merkez gördü. Artık halkın teröre prim vereceğini zannetmiyorum. Milletimiz bıktı bu işten. Ama Allah güvenlik güçlerimizden razı olsun. Bu günleri bizlere tattırdılar. Şırnak ve ilçeleri şu anda bir huzur gemisi, huzur limanı haline döndü. Terörün kimseye bir faydası dokunmayacak. Bugün terör örgütüne bulaşan şahıslar bile pişmanlar. Çünkü yıllardan beri kimseye bir faydası dokunmadı. Kardeşçe yaşamak varken, bu tür şeylerle uğraşmak çok yanlış. Ülkemiz herkese yeter" diye konuştu.<br>`ÇOK BÜYÜK KATKI SUNACAK´<br>Terör olaylarının bölgenin kültür ve turizmini gölgelediğini de ifade eden Başkan Yarka, "Kültür ve turizmimizle bugüne kadar öne çıkamadık. Bugün Cizre ilçemizde kırmızı medresemiz var. Hz.Nuh´un türbesi var. Diğer ilçelerimizde de ayrı ayrı güzelliklerimiz var. Geçmişte yaşanan terör olayları bunları hep gölgede bıraktı. Bugün Kuran-ı Kerim Hud suresi 44'üncü ayette `Ey toprak suyunu yut! Ey gök sen de tut!´ denildi. Su çekildi, hüküm yerini buldu, gemi Cudi´nin üzerine oturdu. Nuh'un gemisinin yerinde ziyaretçilere açılması kültürümüze çok büyük katkı sunacaktır. 25 Haziran´da Cudi Dağı´nda yanan ışık Cizre, Silopi ve Şırnak merkezden görüldü. Hz. Nuh´un Gemisi´nin oturduğu Sefine bizim kültür ve turizmimize büyük katkı sunacaktır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan Küden<br>2020-07-02 11:22:59<br>

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