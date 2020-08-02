50 kilometreyi 6 saatte koştu



Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) İSTANBUL'dan Kurban Bayramı için memleketi Şırnak'a gelen Mehmet Değer (53), Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'nda başlayarak, 50 kilometre uzaklıktaki Cizre ilçesine 6 saatte koştu.

İstanbul'da veteriner kliniğinde çalışan Ramazan Değer, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Şırnak'a geldi. 5 yıl önce yaşamını yitiren babası Mehmet Değer'in kendisine spor yapmasını söylemesi üzerine daha önce İstanbul'dan Şırnak'a kadar bisikletle gelen Değer, şimdi de Silopi ile Cizre ilçeleri arasında koşu yaptı. Habur Sınır Kapısı'nda saat 06.00'da koşuya başlayan Ramazan Değer, saat 12.00'de Cizre ilçesine ulaştı. Alkışlarla karışlanan Değer'e, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halit Yürük tarafından plaket verildi. Koşunun ardından açıklama yapan Ramazan Değer, yeni hedefinin bisikletle hacca gitmek olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN

2020-08-02 13:36:56



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