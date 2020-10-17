Beytüşşebap’ta çöp toplama seferberliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beytüşşebap’ta çöp toplama seferberliği

İHA

Beytüşşebap’ta çöp toplama seferberliği

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde çevre kirliliğine dikkat çekmek için temizlik yapan sporcular, seferberlik başlattı.
Beytüşşebap ilçesinde faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri çevre kirliliğine dikkat çekmek için sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla temizlik seferberliği başlattı. Bugün ilçe merkezi ve köylerinde temizlik çalışması başlatan sporcular cadde ve sokak aralarını temizledi. Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Meşeli’nin de aralarında bulunduğu gönüllü çevre dostları temizlik çalışmalarına günlerdir devam ediyor.
Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Serdar Gükçe, çevre kirliliğine dikkat çekmek için günlerdir çalıştıklarını söyledi. Gükçe, "Biz spor kulübü olarak sadece spor faaliyetleri yürütmüyoruz. Üyelerimizle beraber birçok etkinlik düzenledik. Maalesef çevremizi doğamızı katlediyoruz. Buna dikkat çekmek için çöpleri topluyoruz. Keşke herkes günde bir saat çöp temizleseydi, dünyada sokakta çöp kalmazdı. Paylaşımlarımıza kayıtsız kalmayan değerli Kaymakamımız Hasan Meşeli, tüm köylerde bu seferberliği başlattı. Kendileri de çöp temizledi, Allah razı olsun. Köyümüzde çöp konteynerleri yok 30 adet çöp konteyneri olsaydı tüm çöplerimizi burada toplar ve dere yataklarına atmamalarını sağlardık, bize bu anlamda destek olunmasını istiyoruz" dedi.
Payizadar Uysal isimli öğrenci de "Çevremizi temiz tutalım, kimse derelere çöp atmasın. Dünyamızı güzel kullanalım" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

LÖSEV’e bağış sayesinde hapis cezasından kurtuldu
YEREL HABERLER LÖSEV’e bağış sayesinde hapis cezasından kurtuldu
HDP'li milletvekilleri, Şırnaklı kadınların teröre tepki eylemini engellemek istedi 
YEREL HABERLER HDP'li milletvekilleri, Şırnaklı kadınların teröre ...
Şırnaklı anneler HDP'den hesap sormaya devam ediyor HDP'liler acılı ailelerin açıklama yapmasını yüksek sesle müzik çalıp tencere ve tavalara vurarak engellemeye çalıştı
YEREL HABERLER Şırnaklı anneler HDP'den hesap sormaya devam ...
Bestler Dereler bölgesinde kış üstlenmesi hazırlığındaki teröristlere operasyon
YEREL HABERLER Bestler Dereler bölgesinde kış üstlenmesi ...
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın korona virüs ...
Şırnak Belediye Başkanı Yarka, koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Şırnak Belediye Başkanı Yarka, koronavirüse yakalandı
Şırnak Belediyesi, çocukları sinema ile buluşturdu
YEREL HABERLER Şırnak Belediyesi, çocukları sinema ile buluşturdu
MHP Beytüşşebap’ta ilk defa kongre yaptı
YEREL HABERLER MHP Beytüşşebap’ta ilk defa kongre yaptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X