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Beytüşşebaplıların çatılarda kar temizliği

DHA

Beytüşşebaplıların çatılarda kar temizliği


Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe halkı, bellerine bağladıkları iplerle ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken, kalınlığı 1 metreyi aşan karları temizlemeye çalıştı. 
Beytüşşebap'ta 5 gündür etkili olan kar yağışı, ilçe merkezde yaşamı olumsuz etkiledi. Bölge halkı, ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karları, bellerine bağladıkları iplerle temizlemek için yoğun çaba sarf etti. Kar yığınları müstakil evlerin boyuna ulaşırken, esnaf da iş yerlerine girmek için tünel açtı. Belediye ekipleri de buzlanmaya karşı tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştirdi. Yüksek kesimlerde 3 metreyi bulan kar nedeniyle Kato ve Kumtik Dağları da beyaza büründü. 
Kar yağışıyla mutlu olduğunu ve ilçe merkezinde kar kalınlığının 1 metreyi bulduğunu anlatan Özlem Kılıç, "Uzun zamandır bu anı bekliyorduk. Tabi zor zamanlardan geçiriyoruz. Bütün araçlar kar altında kaldı" dedi. 
Esnaf da kar yağışından etkilendiklerini, halkın alışverişlerini ertelediğini söyledi. 
 DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL
2021-01-22 13:23:27

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