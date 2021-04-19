Çiçek açan ağaçlar havadan görüntülendi Havadan çekilen görüntüler göz kamaştırdı

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde baharın gelişiyle beraber meyve ağaçları çiçek açtı. Havadan görüntülenen çiçekler kartpostallık görüntü oluşturdu.

Yılın 4 ayını soğuk geçiren Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi ve köylerinde havaların ısınmasıyla beraber meyve ağaçları çiçek açtı. Elma, armut, kiraz, vişne ve ayva ağaçları baharın gelişiyle beraber çiçek açtı. Havadan drone ile çekilen görüntüler göz kamaştırdı. İlçeye bağlı Başaran ve Ayvalık köylerindeki bahçelerde çiçek açan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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