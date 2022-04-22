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Silopi'de 'Sıfır Atık Projesi' ile öğrenciler vatandaşı bilgilendirdi

İHA

Şırnak'ın Silopi Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri 'Sıfır Atık Projesi' bünyesinde sanat sokağında vatandaşları çevre kirliliğine yönelik bilgilendirdi. Sıfır atık ile çevreyi temiz tutan öğrenciler öte yandan geri dönüşüm atıkları ile okul bütçesine gelir sağlıyorlar.

Silopi'de 'Sıfır Atık Projesi' ile öğrenciler vatandaşı bilgilendirdi

Şırnak'ın Silopi Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri 'Sıfır Atık Projesi' bünyesinde sanat sokağında vatandaşları çevre kirliliğine yönelik bilgilendirdi. Sıfır atık ile çevreyi temiz tutan öğrenciler öte yandan geri dönüşüm atıkları ile okul bütçesine gelir sağlıyorlar.
Silopi Atatürk Anadolu Lisesince başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan 'Sıfır Atık Projesi' dahilinde lise öğrencileri ilçe merkezinin yoğun olduğu sanat sokağında vatandaşlara el broşürü dağıtarak bilgilendirdi. Okul genelinde başlatılan projenin ilçe geneline yayılması adına çeşitli etkinlikler yapan öğrenciler, stant kurarak pankartlar ile günlük atıkların çevreye verdiği zararı ve buna çözüm olarak da geliştirilen 'Sıfır Atık Projesi'ni anlattı. Geri dönüşüme giden atıklar ile cüzi bir miktar gelirin olduğu ve okul aile birliği hesabına aktarılarak, okulun ihtiyaçlarının giderildiği de belirtildi.
Proje koordinatörü Matematik Öğretmeni Reyhan Vahapoğlu yaklaşık 3 yıldır okul genelinde yürütülen proje bünyesinde öğrencilerin bir seviyeye geldiğini, atıkları sınıflarda belirlenen atık kovalarına attıklarını kaydetti. Reyhan Vahapoğlu, bu yıl sıfır atık projesini mevcut projelerine eklediklerini söyledi. Vahapoğlu; "Hedefimiz bir yıl içerisinde çöpsüz okul kıvamına gelebilmektir. Özellikle kağıt olsun, plastik olsun öğrencilerimiz bu konuda çok hassas davranıyorlar. Şu anda da öğrencilerimiz kendileri bilinçlendikten sonra broşür dağıtıyorlar vatandaşlara" dedi.
9. sınıf öğrencisi Melisa Avcı; "Bu projemizin bir amacı vardır. Bu da şehrimizi daha güzel hale getirmek içindir. Artık yerde çok görmekten memnun değiliz. Burada durmadan insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Vatandaşlardan Sadık Yemez de gerek evde gerekse de cadde ya da sokaklarda gördükleri geri dönüşüme gidebilecek atıkları öğrencilere ulaştıracaklarını belirtti.

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