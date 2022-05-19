Şırnak´ta 103 metrelik Türk bayrağıyla fener alayı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 103 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla fener alayı düzenlendi.
Şırnak´ta 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yürüyüşte 103 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yaklaşık 2 bin kişi Ömer Kabak Meydanı´ndan Cumhuriyet Meydanı´na kadar yürüdü. Düzenlenen yürüyüşe Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sonrası Şırnak Üniversitesi Stadyumu´nda havai fişek gösterisi düzenlendi. Program Ziynet Sali konserinin ardından sona erdi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-05-19 23:07:51
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