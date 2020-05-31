Şırnak'ta 6 bin yıllık at üstündeki insan figürlü rölyef tahrip edildi

AA

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, Kasrik beldesinde yer alan Cudi ile Gabar dağlarını ayıran ve "Krallar Geçidi" olarak adlandırılan dağın yamacına 6 bin yıl önce işlendiği değerlendirilen at üstündeki insan figürlü rölyefe, kesici aletlerle zarar verdi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, rölyefi tahrip eden kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

- Belde sakinleri tepkili

Beldenin eski belediye başkanı Bahattin Şanlı, Kasrik Boğazı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 4 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildiğini söyledi.

6 bin yıllık rölyefe yapılan saldırıya belde halkının tepki gösterdiğini belirten Şanlı, şöyle konuştu:

"İnsan üstündeki at figürüne zarar verildi. Figürdeki atın üzerindeki kadın heykeline zarar verilmiş, çevresi tahrip edilmiş. Yapanlarla ilgili jandarmanın araştırmaları sürüyor fakat henüz bir sonuç alınmış değil. Bölgede define arayan kişilerin yaptığını düşünüyoruz. Birkaç kez bölgede gördük ve müdahalede bulunduk. Bölgeye artık turist beklerken bunların olması düşündürücü ve çok da üzücü."

Belde sakinlerinden Sinan Salgut ise "6 bin yıllık tarihi değerimize zarar verildiği için üzüntülüyüz. Bunu yapanlara gerekli cezanın verilmesini istiyoruz." diye konuştu.