Şırnak'ta her gün 7 bin kişiye sıcak yemek

Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Şırnak Öğretmenevi iş birliğiyle kent genelinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenecek olan 7 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılacak.

Sıcak yemek dağıtım projesi için Şırnak Valiliği'nde bir protokol imzalandı. İmza törenine Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Güngen ve Şırnak Öğretmenevi Müdürü Servet Kovalar katıldı.

Törende konuşan Vali Ekici, "Şehrimize yeni bir değeri kazandırmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. Başkanımıza bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hepimizin bildiği üzere tüm ilçelerimizde ve il merkezimizde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile muhtaç bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapacağız. Personel sayımız ve imkanlarımız bu yemekleri dağıtmakta zorlanacağımızı gösterdi. Burada başkanımızın bize vereceği destekle dağıtımını belediye yapacak. Öğretmenevi de yemeklerimizi hazırlayacak. Biz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak kimlerin muhtaç olduğuna karar vereceğiz. Böylece ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza her gün bin vatandaşımıza, ilçelerimizde de biner vatandaşımıza olmak üzere toplamda 7 bin vatandaşımıza şehrimizde sıcak yemek ileteceğiz" dedi.

REKLAM İl genelinde yardıma muhtaç kişilerin belirlenebilmesi için muhtarlara destek olmaları çağrısında bulunan Vali Ekici, "Şehrimizdeki tüm muhtarlarımızı, sadece il merkezimizdeki değil, ilçe merkezlerimizdeki muhtarlarımızı da bu projenin sağlığı ve iyi işlemesi için destek vermeye davet ediyorum. Hem muhtaçların belirlenmesi hem doğru bir şekilde yardım alabilmesi için verecekleri destek son derece önemlidir" diye konuştu.

Yemek dağıtma kararı almanın en kolay iş olduğunu, asıl zor olanın bunun organizasyonu sağlayabilmek olduğunu belirten Vali Ekici, "Kahır, yemeği hazırlamaktır. Kahır yemeği evine kadar götürmektir. Yoksa yemek vermeye karar vermek en kolayıdır. Biz en kolayını yaptık. Bundan sonra başkana diyecekler, 'Benim yemeği bugün iki tane misafirim var, biraz daha fazla ver. Öbürü diyecek 'Ben bugün yokum ağabey' diyecek. Diğeri 'Geçen hafta almadığımı niye vermiyorsun?' diyecek" ifadelerini kullandı.

Projeye destek veren Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise şunları söyledi: "Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı ve Öğretmenevi mutfağından her gün 200 haneye yemek dağıtım projesi imza törenine sayın valimizin öncülüğünde katıldık. Valimizin ilimize teşrifleri ile atanmasından sonra özellikle dar gelirli vatandaşlar, sosyal ve kültürel alanlardaki çalışmaları takdire şayandır.

Valimiz ve belediyemizin bu projesi bir başlangıç olup, bundan sonra daha güzel projelerde, özellikle vatandaşlarımızın yanında olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Her zaman liderimiz sayın cumhurbaşkanımızın bize talimatları 'kimse aç yatmayacak' deyimine bu da bir destektir. Belediye başkanlığına seçildiğimiz günden bugüne kadar bütün projelerin içerisinde olduk, bundan sonra da devam edecek.